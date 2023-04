Le prix du sucre est au plus haut depuis 10 ans

Les cours du sucre poursuivent leur hausse sur les Bourses de New York et Londres alors que la production en Inde, qui dispute au Brésil la place de premier producteur mondial, est annoncée en baisse. Des changements dans les taxes sur le carburant au Brésil soutiennent également les prix.

A Londres, la tonne de sucre blanc sur le marché à terme a atteint 630 dollars la tonne, un sommet de 10 ans. A New York, la livre de sucre brut cotait 0,22 dollar, un plus haut en près de six ans.

Les prix du sucre montaient sur la semaine, en raison des préoccupations relatives à l’offre, avec la situation en l’Inde dans le viseur, le pays étant central dans l’offre mondiale.

«Le monde manque toujours de sucre», souligne Jack Scoville, analyste de Price Group. «La production indienne devrait être inférieure à 33 millions de tonnes cette année», précise-t-il.