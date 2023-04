Réforme des retraites en France: une centaine de plaintes déposées à Paris contre la police

Une centaine de plaintes ont été déposées à Paris vendredi pour dénoncer des «arrestations et détentions arbitraires» dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites, a annoncé un collectif d’avocats lors d’une conférence de presse.

Pour cette vingtaine d’avocats, ces nombreuses interpellations et détentions ces dernières semaines sont sans objet, surtout au vu du faible taux de poursuites qui s’en sont suivies, et visent «à dissuader d’exercer son droit de manifester et à casser le mouvement social».