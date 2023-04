Une célèbre marque de vêtements placée en redressement judiciaire

Le groupe de prêt-à-porter Kaporal, marque française de vêtements spécialisée dans le jean, a été officiellement placé en redressement judiciaire, selon une décision du tribunal de commerce de Marseille consultée par l’AFP vendredi.

L’enseigne, dont le siège social se situe à Marseille et qui emploie quelque 530 personnes et compte 113 boutiques en France, avait demandé en début de semaine ce placement pour faire face à «des difficultés économiques sans précédent».

Le tribunal de commerce de Marseille «prononce en date du 30 mars 2023, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire» à l’encontre de Kaporal, en «cessation des paiements le 10 mars 2023», explique le jugement.

Celui-ci a également ouvert une période d’observation d’une durée de six mois ayant pour but de protéger l’entreprise et de lui permettre de poursuivre son activité.