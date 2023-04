«À Anderlecht, j’étais un enfant privé de son jouet»

Que vous a-t-il manqué pour réussir à Anderlecht ?

Un peu de chance. J’avais un objectif très clair. À fond la caisse une saison où on se qualifie pour l’Europe, puis une deuxième et une troisième année et ensuite j’allais dans un championnat du top. (Il laisse un silence). Cela ne s’est pas passé comme prévu. Je me suis blessé au genou. Sans contact, rien du tout. J’avais si bien commencé ma saison. J’allais certainement mettre plus de 20 buts.

Cette blessure, cela a été une longue histoire à Neerpede…