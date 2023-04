Anderlecht perd son entraîneur des gardiens: Frank Boeckx quitte son poste pour raisons privées

Anderlecht a annoncé ce vendredi que Frank Boeckx prendra pour la dernière fois place sur le banc mauve ce dimanche face à Eupen. L’entraîneur des gardiens va en effet quitter le club pour des raisons privées, précise le communiqué anderlechtois.

« C’était une décision très difficile à prendre, car je me suis toujours engagé avec beaucoup d'enthousiasme et j'ai pleinement confiance dans la direction que prend le club », confie Boeckx. « J'ai deux équipes qui me tiennent à cœur : le RSCA et ma famille. Ma famille a un peu plus besoin de moi aujourd'hui. Je tiens à remercier le club pour les opportunités qu'il m'a accordées et je serai à tout jamais un supporter du Sporting. »