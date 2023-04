Le Standard doit éviter de paniquer dans le sprint final: nos experts analysent la fin de saison des Rouches (vidéo)

Ce samedi, à 20h45, le Standard se rend à Ostende dans le cadre de la 31ème journée de championnat.

Les Liégeois n’ont pas perdu tout espoir de décrocher une place dans le top 4 mais la priorité des priorités reste d’assurer un ticket pour les « Europe Play-offs » (et donc le top 8).

Après le revers 2-0 au FC Bruges et le partage douloureux (surtout dans la manière) 2-2 à domicile contre Zulte Waregem, le Standard s’est remis à douter. Au programme des 4 dernières rencontres, il y aura le Sporting de Charleroi, OHL et Genk mais avant d’affronter ces trois formations, il y a donc ce déplacement à la Côte. Ostende se bat toujours pour éviter la culbute en D2 et est capable de surprendre comme ce fut le cas contre le FC Bruges qui s’est incliné 3-0 à la Diaz Arena.