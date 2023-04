Judo: une 4e médaille en Grand Chelem pour Jorre Verstraeten

Un bon mois et demi après avoir déjà fini 3e au Grand Chelem de Tel Aviv, Jorre Verstraeten a remis ça, ce vendredi, à Antalya. N°6 mondial en moins de 60 kg (et 8e au ranking olympique en vue des JO de Paris), le Louvaniste, qui était première tête de série en Turquie, a attendu son heure dans le combat pour la médaille de bronze face à l’Ouzbek Baratov (IJF 21)qu’il a battu à deux secondes de la fin sur kata guruma. Un coup fumant qui devrait lui rapporter de nouveaux points précieux dans la course aux Jeux.

Ce Grand Chelem servait aussi de répétition générale avant les Mondiaux de Doha (7-14 mai) et, à 25 ans, Verstraeten a confirmé qu’il fait désormais bien partie des valeurs sûres de sa catégorie. S’il s’est incliné en quarts de finale face à l’Ukrainien Khalmatov (IJF 20) sur immobilisation – «Une erreur de sa part dont il devra tirer les leçons », selon Cédric Taymans, le directeur sportif francophone – il s’est bien repris ensuite et a décroché la 4e médaille en Grand Chelem de sa carrière. Tout bon pour sa confiance.

Côté féminin, Charline Van Snick (IJF 31) a, elle aussi, confirmé ses progrès après la période noire qu’elle a connue après les JO de Tokyo. La Liégeoise a facilement expédié ses deux premiers combats en moins de 52 kg avant de s’incliner au troisième tour contre la Portugaise Siderot (IJF 47) dans le golden score alors qu’elle avait pourtant le combat en main. Dans la même catégorie, Amber Ryheul (IJF 23), qui était bye au premier tour, s’est, elle aussi, inclinée au troisième tour contre la Polonaise Kaleta (IJF 16).