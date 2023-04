Anthony Passeron, prix Première: «Ce livre est là pour briser une solitude»

Une autre histoire du sida. Avec son premier roman Les enfants endormis, Anthony Passeron entrecroise le récit des recherches d’un vaccin dans les laboratoires français et américains, où s’est jouée une course contre la montre, et, en parallèle, l’histoire autobiographique de sa famille issue de l’arrière-pays niçois. Là où l’épidémie de sida aurait pu ne jamais frapper et où elle a pourtant balayé Désiré, l’oncle du romancier, héroïnomane, positif au VIH, et bouleversé le destin d’une famille, seule dans son drame.

Après avoir glané le prix Wepler et le prix Premières plumes, Les enfants endormis a reçu ce jeudi le prix Première, décerné par un jury d’auditeurs de la radio de la RTBF (et doté de 5.000 euros). Pour Laurent Dehossay, président du jury, « en suivant ce fil qui va de l’intime à l’universel, Anthony Passeron rééclaire l’histoire de façon magistrale ».