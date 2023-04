Victor Boniface, un futur jackpot à 20 millions d’euros pour l’Union

Il y a quelques jours, Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, twittait : « Boniface est le joueur à surveiller cet été. Le prix de son transfert pourrait osciller entre 10 et 15 millions d’euros. » Et si la valeur de l’attaquant nigérian était encore plus élevée ? D’après certains agents de joueurs que nous avons contactés, Boniface pourrait même déjà coûter plus de 20 millions d’euros.