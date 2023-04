Inculpation de Donald Trump: quelles conséquences politiques?

Visé par trente chefs d’inculpation liés à des pots-de-vin électoraux, l’ex-président devrait être arrêté et emprisonné dans la foulée. Il table sur l’effet de sidération parmi ses supporters pour regonfler sa popularité et se faire réélire à la Maison-Blanche en 2024, même derrière les barreaux.

La justice américaine aime le spectacle, et les surprises. Alors que tous les signaux pointaient vers une inculpation imminente de Donald Trump pour fraude financière, le tribunal de Manhattan laissait entendre en début de semaine que le grand jury saisi de l’affaire Stormy Daniels (une actrice de porno dont Trump avait acheté le silence 130.000 dollars en 2016, après une brève liaison extraconjugale) ne pourrait se réunir à nouveau que dans un mois. La faute à une contrainte procédurière de « pause » administrative. Réels ou pas, ces obstacles ont sauté jeudi en début de soirée lorsque le New York Times, le premier, a annoncé l’inculpation imminente de l’ancien président des Etats-Unis : une première dans l’histoire politique du pays, aucun président n’ayant jamais été poursuivi au pénal. CNN, deux heures plus tard, révélait que l’ex-promoteur immobilier faisait l’objet de trente chefs d’accusation non encore divulgués tant que l’acte d’inculpation se trouve sous scellés.