Fait d’hiver, à propos d'un patient mort sous les balles de la police à l'hôpital psychiatrique

Mardi 21 mars 2023, un patient est tué par arme à feu par la police dans l’enceinte d’un hôpital psychiatrique bruxellois où il est hospitalisé pour des soins contraints. Nos pensées et notre solidarité vont à sa famille et à ses proches, ainsi qu’aux patient·es hospitalisé·es et aux soignant·es présent·es. Nous sommes affecté·es et choqué·es par les conditions dans lesquelles ce patient est mort et par la banalisation de cette mort. Les médias ont relayé le récit d’un acte de légitime défense, soutenu par les propos du porte-parole du parquet, sans plus de questionnement. Cette tribune souhaite apporter un contrepoint à l’évidence d’une mort normalisée. À lire aussi Au sein d’un hôpital psychiatrique d’Uccle, la police abat un patient La victime est un homme noir de 49 ans brandissant un objet. « Ce n’était pas un couteau mais dans l’agitation on a cru que c’en était un » (source AFP). Il nous semble primordial de questionner ce qui banalise la mort d’un patient à l’hôpital dans de telles circonstances, réduite dans plusieurs sources à un simple « incident ». Il nous paraît également important de parler de l’accueil de la folie et de la souffrance psychique au sein de notre société. Nous proposons ici une mise en chantier critique.

La folie est au cœur de l’humain, elle fait partie intégrante de chacun·e. La psychiatrie à laquelle nous tenons et que nous tentons de pratiquer fait le pari d’ouvrir des lieux de soin et d’accueil de la folie dans sa complexité. La prise en charge des épisodes de crise nécessite un travail exigeant qui confronte à la violence, qu’elle soit liée à la maladie ou produite par certaines logiques institutionnelles. Il est important de ne pas laisser l’espace psychiatrique isolé, et de mettre au-devant de la scène politique la nature spécifique des soins psychiques.

Favoriser la désescalade Quels présupposés sur la folie amènent à rendre a priori légitime la mort par balle d’un patient dans un lieu de soin ? L’issue fatale de cette intervention policière nous oblige à nous pencher sur comment se construisent les peurs et le cercle de violence dans lequel elles nous précipitent. La présence de la police en institutions psychiatriques est une réalité courante en Belgique. La situation actuelle interroge sur ce recours aux forces de l’ordre et appelle un renouvellement des modalités de ces interventions, précisément parce que cette pratique introduit des armes dans un espace dont une dimension essentielle est la mise à l’abri de celles et ceux qui s’y trouvent. Nous invitons les institutions psychiatriques, les collectifs de soins et de citoyen·nes, à penser des outils qui favorisent la désescalade de la violence. L’intensité de l’agitation psychique ne permet en aucun cas de faire des malades des forcenés dont l’exceptionnalité justifierait qu’ils soient traités en moins qu’humains, voire qu’ils soient maîtrisés par la mort. Dans le cas de cet homme, nous interrogeons également les fantasmes qui pèsent sur le corps noir. Le fou et le corps noir renvoient à des représentations qui ont en commun d’être des corps plus imprévisibles, plus forts que les autres. Ce que véhiculent implicitement ces représentations est que ces corps seraient finalement peut-être plus bestiaux, moins humains. En refusant la banalisation de la mort de cet homme, nous refusons qu’insidieusement elle contribue à perpétuer le mythe du sauvage, menaçant la sécurité de la société. Cet imaginaire collectif se transmet de longue date, notamment à travers des figures folkloriques populaires. Aux États-Unis, cette réalité se nomme le Big Black Man Syndrome. À lire aussi Carta Academica: La privation de liberté des internés à l’aune des droits fondamentaux Dans le cas de troubles psychiatriques, malgré l’incertitude et la précarité dans et sur lesquelles les pratiques de soin s’élaborent, nous nous devons de les reprendre en permanence en désamorçant les logiques sécuritaires et les rapports de pouvoir qui les constituent. Quelques fleurs et bougies ont été déposées sur les lieux du drame. - DR Au lendemain de cet homicide, nous sommes une dizaine à venir déposer des fleurs et des bougies devant l’hôpital. Aucun indice ne laisse imaginer le drame qui vient de s’y dérouler. Le jour d’après, un bol de café dont on fait l’hypothèse qu’il a été déposé par un·e patient·e de la clinique viendra compléter cet hommage. Chaque vie compte La mort de cet homme nous oblige à une reprise critique et inventive. Nous défendons une psychiatrie qui se donne les moyens de proposer des alternatives thérapeutiques impliquant soignant·es et patient·es. Une psychiatrie qui reconnaît les différentes formes d’aliénation, qu’elles soient sociales ou psychiques afin d’élaborer une pratique clinique à la hauteur des problématiques psychosociales, et qui donne, de manière primordiale, à tout un chacun, la certitude que sa vie compte. Mardi 21 mars, l’hiver s’est prolongé à Bruxelles. *Cosignataires : – Collectifs : La Voix des sans papiers de Bruxelles (Collectif autogéré de sans papiers luttant pour le respect des droits fondamentaux), Collectif de défense des jeunes du Mantois, ASBL Réseau Hépatite C Bruxelles, Feux Fracas, (Collectif artistique interdisciplinaire), Humapsy (Association fondée par des patients), La Santé en Lutte (Collectif de lutte pour un système de santé digne et accessible à toutes et tous), Democra’psy (Collectif de lutte contre la psychophobie, pour la promotion de la démocratie en psy et la diffusion des savoirs), Autistes Associé·es ASBL (Association par et pour les autistes), Bamko (ASBL Féministe, Antiraciste et Décoloniale), Centre Antonin Artaud, (Reims).