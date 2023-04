En Turquie, le calvaire judiciaire de Pinar Selek

Correspondante à Istanbul

On aimerait ne parler d’elle que pour relayer ses travaux ou raconter ses engagements. Mais depuis 25 ans, soit presque la moitié de sa vie, Pinar Selek est associée au procès qui la poursuit, pour un crime qui n’a sans doute jamais existé.

En juillet 1998, la police d’Istanbul arrête la jeune sociologue. On l’interroge sur ses recherches, qui portent alors sur la question kurde. On exige qu’elle livre les noms des personnes qu’elle a rencontrées. On l’accuse d’être liée aux combattants du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Elle refuse de parler, alors on la prive de sommeil. On lui déboîte le bras. Après des semaines en cellule, Pinar Selek apprend que la justice l’implique dans une explosion meurtrière au marché aux épices survenue deux jours avant son arrestation. Jusqu’alors, personne ne l’avait questionnée à ce sujet.