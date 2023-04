Accord pour plus de 200 nouveaux distributeurs automatiques de billets d’ici fin 2025

Des distributeurs automatiques de billets seront installés dans 207 lieux supplémentaires à travers le pays d’ici fin 2025, aux termes d’un accord, annoncé vendredi, entre des membres du gouvernement fédéral, la fédération belge du secteur financier (Febelfin) et le réseau Batopin.

En 2027, ce seront quelque 4.000 guichets automatiques qui seront répartis sur l’ensemble du territoire, «plus harmonieusement qu’aujourd’hui», selon le ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne, signataire avec le ministre des Finances Vincent Van Peteghem et la secrétaire d’État à la Protection des consommateurs, Alexia Bertrand.

Cela fait des années que les grandes banques démantèlent progressivement leur réseau de distributeurs automatiques, bien plus coûteux pour elles que les transactions électroniques qui ont explosé en parallèle. Mais la nécessité de maintenir un réseau de distribution suffisamment proche des personnes plus vulnérables, ainsi que des lieux de dépôt pour les commerçants et indépendants, a fait de l’accessibilité aux distributeurs automatiques un enjeu politique sensible.

C’est pour y répondre qu’a été créé il y a trois ans le réseau Batopin (pour Belgian ATM OPtimization INitiative), un maillage de «points cash» neutres, porté par les banques Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC. Il en est actuellement à 49% du déploiement de ses 2.240 points programmé jusque fin 2024.