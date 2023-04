250 matches: Kostas Laifis dans le sillage de... Hellers et Sigur au Standard

Le débat revient systématiquement sur le tapis : la Supercoupe de Belgique est-elle considérée comme un match officiel ? Si oui, Konstantinos Laifis fêtera, ce samedi soir à Ostende, son 250e match, toutes compétitions confondues, sous le maillot du Standard.

C’est bien davantage qu’une simple statistique dans le chef d’un joueur qui, depuis son arrivée à Sclessin en juillet 2016, a pris l’habitude de disputer plus de 35 matches par saison, ce qui témoigne d’une belle vitalité et d’un professionnalisme jamais pris en défaut, et a toujours compté aux yeux des huit entraîneurs qui, en six ans et neuf mois de présence en bord de Meuse, l’ont dirigé, ce qui n’est pas commun.