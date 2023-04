Grand Baromètre: en Wallonie, le fossé se creuse entre PS et MR (infographies)

En Wallonie, les trois partis qui participent à la majorité fédérale et qui composent les gouvernements de la Région et de la Fédération connaissent des sorts divers dans les intentions de vote. Le PS caracole en tête avec 25,5 %, ce qui le situe presque au niveau de son résultat (26,1 %) lors des élections de mai 2019. Les socialistes n’ont pas toujours été à la fête au cours de cette législature, souvent entre 20 et 22 %, mais sur la durée, leur domination n’est pas contestée.

D’autant plus que cette fois, le MR est sur le recul avec 18,5 % des intentions de vote. Ce qui place les libéraux à sept points des socialistes, un écart jamais vu depuis le dernier scrutin, alors que les deux formations sont associées au sein de la majorité régionale. Comment interpréter ce fossé qui se creuse ? Le bras de fer permanent entre les deux formations et leurs présidents (voir le litige autour de l’UMons) semble profiter au PS au détriment du MR.