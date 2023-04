Accident choc de Sofian Kiyine: l’Institut Vias souhaite conscientiser les joueurs de foot

Un accident spectaculaire et dont les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves relance la question des véhicules trop puissants que l’on met aux mains des joueurs de foot, coutumiers du fait.

Les images ont fait le tour du web : il est passé 19h30, ce jeudi, et une Mercedes fonce à pleine vitesse vers un rond-point, sur une nationale à deux bandes de circulation limitée à 90 km/h, quai du Halage à Flémalle, en provenance de Jemeppe et en direction de Huy. Si le véhicule sur la bande de droite ralentit en approchant de cet aménagement routier, ce n’est pas le cas de la Mercedes, qui semble ne pas l’avoir aperçu… Le giratoire fait effet de tremplin, la voiture est propulsée à plusieurs mètres de haut, et elle atterrit en plein milieu d’un hall omnisports, traversant la paroi en tôle avant de s’écraser.