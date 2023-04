Podcast – Grand Baromètre: l’incroyable percée du PTB à Bruxelles

Le PTB qui fait une percée à Bruxelles, le PS qui conforte sa première place en Wallonie, le Vlaams Belang et la N-VA indétrônables en Flandre, voici quelques enseignements du grand baromètre Le Soir-Ipsos-RTLinfo. Sondage réalisé du 20 au 27 mars auprès de 2600 répondants. Pour l’analyser et le décoder, on est allé voir Bernard Demonty, le chef du service politique.

Découvrez « Grand angle » dans votre podcast « À propos », qui est notre sélection de l’actualité, du lundi au vendredi sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https ://podcasts.lesoir.be