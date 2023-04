La revue de l’actu de Michel Lecomte: Wout va-t-il succéder à Phil’?

Diables : bonjour l’audace !

Après la double séquence victorieuse des Diables, surtout ne pas brûler ce qu’on a adoré et ne pas s’enflammer immodérément… Mais bon sang, qu’est-ce qu’on a vibré ! Comme on ne l’avait plus fait depuis longtemps. Du rythme, de la pression, des débordements, des changements en défense, de la jeunesse mais aussi une belle expertise de l’impeccable Courtois, l’inusable Vertonghen, le diamant De Bruyne ou le chirurgical Lukaku. La méthode Tesdesco-Vercauteren a séduit les supporters et le monde du foot belge et international. Les joueurs ont donné l’impression de s’amuser, d’être partis en (re)conquête. Ça joue, ça court, c’est solidaire, c’est tonique, c’est dominant, c’est du foot moderne. Gardons les pieds sur terre parce que nos Diables ont affronté une faible Suède et une Allemagne en reconstruction. Mais fallait-il encore sortir deux prestations d’un tel calibre !