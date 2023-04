Grand Baromètre - Top 30 des personnalités à Bruxelles: un trio libéral (infographies)

Alexander De Croo, Sophie Wilmès, Hadja Lahbib : c’est le trio de tête à Bruxelles en termes de popularité, soit trois libéraux. Paul Magnette s’accroche, il arrive quatrième, il perd une place. Les autres partis sont prévenus : la montée en puissance des personnalités libérales annonce une possible campagne en force du MR en 2024 à Bruxelles, derrière Sophie Wilmès, et avec Hadja Lahbib, devenue ministre des Affaires étrangères en juillet 2022 et en progression constante dans les sondages depuis lors. Elle apparaîtra bientôt, lit-on, dans une série télévisée : de la popularité en plus…