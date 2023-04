Grand baromètre: Flamands et Wallons se sentent toujours plus représentés par les extrêmes

Raoul Hedebouw arrive en pôle position des personnalités les plus populaires au sud du pays. De là à lui confier les clés du pouvoir…

Sophie Wilmès (MR), Alexander De Croo (Open VLD), Bart De Wever (N-VA), autant de personnalités politiques de premier plan qui exercent où ont tou(te)s exercé un très haut niveau de responsabilité en Belgique ces dernières années. Des personnalités qui trônent dans le haut de notre Grand baromètre depuis au moins 2019, souvent depuis plus longtemps.

Mais la popularité ne se mesure pas uniquement au fait de vouloir confier des responsabilités à une personne. Il y a aussi tout un volet « représentation ». Ainsi, à la question : « Par qui vous sentez-vous le plus représenté ? », le Flamand, et le Wallon surtout, se laissent plus facilement tenter par les extrêmes.