Formule 1: Sergio Pérez, la grande illusion face à Max Verstappen

Le Mexicain de Red Bull affirme avoir les mêmes chances de jouer le titre que l’enfant de la maison. Les équipiers de Schumacher, Vettel et Hamilton, ont pensé cela avant lui…

Je crois sincèrement avoir le soutien total de l’équipe, et que j’ai donc les mêmes chances que Max de gagner le championnat… » Deux semaines après avoir devancé son encombrant équipier Max Verstappen au Grand Prix d’Arabie saoudite, et à peine arrivé à Melbourne où se déroulera la troisième épreuve de la saison dimanche (départ à 7 heures du matin), Sergio Pérez a affiché une belle confiance et clamé sa conviction d’être désormais en mesure de devenir le premier champion du monde mexicain de l’histoire de la Formule 1, rien que ça !