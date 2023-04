Isabelle Clair, sociologue: «Une ado qui couche sans sentiments risque encore de se faire traiter de pute»

Loin de faire vaciller le mouvement Metoo et la quatrième vague du féminisme, le couple hétérosexuel reste le modèle dominant pour les adolescents. Les premiers amours confèrent un statut social et un certain prestige, permettant aux filles et aux garçons de mettre à distance deux figures repoussoirs : celui de la « pute » et du « pédé ». « Certains commentateurs du monde social ont l’impression que tous les jeunes sont devenus non-binaires et subvertissent le couple, alors qu’en réalité, la norme dominante reste très ancrée. » Durant vint ans, Isabelle Clair, directrice de recherche au CNRS, est allée à la rencontre d’une centaine d’adolescents et adolescents de différents milieux sociaux. Trois années d’immersion sur chaque terrain, de la jeunesse des banlieues parisiennes à celle des arrondissements bourgeois, en passant par les jeunes ruraux, la sociologue en ressort avec une enquête inédite publiée aux éditions Seuil sous le titre Les choses sérieuses.