Cash: 280 distributeurs de billets en plus, mais toujours 1.140 en moins d’ici à 2025

Il n’y aura pas de loi obligeant les banques commerciales à maintenir un nombre « satisfaisant » de distributeurs de billets sur le territoire : le gouvernement De Croo et Febelfin, la fédération du secteur financier sont parvenus in extremis à un accord, non contraignant, dans la soirée vendredi. In extremis, parce que le ministre de l’Economie, Pierre-Yves Dermagne (PS) avait lancé il y a quelques semaines un ultimatum aux intéressées : si, d’ici à la fin mars, des concessions suffisantes sur les plans établis par Batopin – le consortium qui rassemble les quatre premiers établissements bancaires du pays (BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius et ING) et vise à externaliser la gestion comme à rationaliser fortement le nombre d’automates fournis par ces derniers – n’étaient pas accordées, il allait encadrer légalement la matière.