Grand Baromètre: trois libéraux en tête à Bruxelles (infographies)

Le MR est premier en Région-Capitale, selon notre sondage Ipsos-Le Soir-RTL-VTM-Het Laatste Nieuws, mais de peu devant le PTB. Qui est deuxième, et qui devance le PS et Ecolo. A Bruxelles, quatre formations se tiennent dans un mouchoir de poche : MR, PTB, PS, Ecolo. C’est l’ordre d’arrivée dans le sondage Ipsos à Bruxelles. Où le MR, avec 19,8 % des intentions de vote est premier au classement : c’est 0,5 % de moins que dans notre sondage de décembre dernier, mais 2,3 % de mieux qu’aux élections de 2019. Derrière, le PTB est désormais très proche, il bondit de 12,3 % des voix aux élections de 2019 à 19,4 % des intentions de vote aujourd’hui et n’est plus qu’à 0,4 % du MR. En troisième position, le PS recule lourdement, recueillant 16,8 % des intentions de vote, contre 20 % des voix en 2019, et 21,6 % des intentions de vote dans le sondage de décembre 2022. Quatrième avec 15,7 %, Ecolo fait mieux que dans le sondage précédent, où il recueillait 13 % des intentions de vote, mais moins bien qu’aux élections de 2019, où il avait recueilli 21,6 % des voix. Stable, Défi obtient 10,2 % des intentions de vote, contre 10,4 % des voix aux élections, 10,3 % des intentions de vote chez Ipsos en décembre 2022. Décrochés, Les Engagés doivent se satisfaire de 5,1 % des intentions de vote, contre 5,8 % des voix en 2019. Bruxelles : les intentions de vote en % au mois de mars Cliquez sur la flèche ci-dessous pour accéder aux évolutions par rapport au dernier Grand Baromètre. En termes de popularité, trois personnalités libérales arrivent en tête : Alexander De Croo, Sophie Wilmès, Hadja Lahbib.

Les 3 personnalités préférées des Bruxellois Souhaitez-vous qu’ils jouent un rôle ? Voici, en pourcentage, les personnalités qui recueillent le plus de « oui » à Bruxelles.

Wallonie : 7 % d’écart entre le PS et le MR Un PS presque au meilleur de sa forme depuis les élections de 2019 (25,5 % d’intentions de vote) et un MR qui se tasse un peu plus (18,5 %) : les résultats contrastés affichés par les deux principales formations politiques de Wallonie font apparaître un fossé d’une profondeur inédite (7 %) depuis le début de la législature. L’écart se creuse entre socialistes et libéraux, c’est le principal enseignement de notre Grand Baromètre. Et il y a moins d’un pourcent de différence désormais entre le MR et le PTB, troisième formation en intentions de vote. Le PTB a déjà réalisé de meilleurs résultats dans notre sondage. Mais comme Ecolo, il se stabilise : le premier à 17,6 % cette fois-ci et le second à 12,8 %, des scores qui évoluent peu depuis décembre 2022. La percée significative est en définitive à trouver du côté des Engagés qui retrouvent enfin un peu de couleur avec 11,1 % d’intentions de vote. Wallonie : les intentions de vote en % au mois de mars Cliquez sur la flèche ci-dessous pour accéder aux évolutions par rapport au dernier Grand Baromètre. Parmi les personnalités en vue, le classement reste stable, avec Sophie Wilmès (MR) en tête, devant Alexander De Croo (OpenVLD) et Paul Magnette (PS). Les 3 personnalités politiques préférées des Wallons Souhaitez-vous qu’ils jouent un rôle ? Voici, en pourcentage, les personnalités qui recueillent le plus de « oui » en Wallonie. Le Vlaams Belang séduit un Flamand sur quatre En Flandre la stabilité est de mise avec un Vlaams Belang toujours aussi puissant. Avec 25 % des intentions de vote, l’extrême droite se détache toujours plus de la N-VA qui ne semble (pour l’instant) plus en capacité de récupérer son statut de premier parti de Flandre. Tous les autres partis flamands sont donnés plus bas, voir beaucoup plus bas (pour l’Open VLD) que lors des élections de 2019. Une exception : Vooruit, le parti socialiste flamand, continue de se démarquer grâce à la popularité de son président, Conner Rousseau. Si Vooruit recule pour la première fois depuis deux ans, confirmer dans les urnes un score à 15,5 % serait déjà une très belle victoire. On notera aussi qu’avec 8 %, le PTB réaliserait également une jolie progression à son échelle. Flandre : les intentions de vote en % au mois de mars Cliquez sur la flèche ci-dessous pour accéder aux évolutions par rapport au dernier Grand Baromètre. Sur le podium, Bart De Wever (N-VA) reprend la tête, devant Conner Rousseau (Vooruit) et Alexander De Croo (OpenVLD). Les 3 personnalités politiques préférées des Flamands Souhaitez-vous qu’ils jouent un rôle ? Voici, en pourcentage, les personnalités qui recueillent le plus de « oui » en Flandre. La méthodologie

Sondage Ipsos réalisé en ligne du 20 au 27 mars 2023 auprès de 2.600 répondants, formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus à raison de 1.000 en Wallonie, 1.000 en Flandre et 600 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale. La marge d’erreur maximale, pour un pourcentage de 50 % et un taux de confiance de 95 % est de +/- 3.1 en Wallonie, +/- 3,1 en Flandre et +/- 4,0 à Bruxelles. Affiliations : ESOMAR, Consumer Understanding Belgium.