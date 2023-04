Anderlecht ou la vie sans Verschaeren

Revenu dans le Top 8, Anderlecht devra confirmer dimanche à Eupen. Sans Yari Verschaeren. Et avec (éventuellement) un Islam Slimani qui relève à peine de blessure.

L’euphorie des deux probantes victoires remportées à Villarreal et à Louvain il y a quinze jours, est considérablement retombée à Anderlecht. Les Mauves ont enfin retrouvé le Top 8 mais il ne leur sera pas facile d’y rester.

1/7 à Eupen

Sans Yari Verschaeren, opéré du genou lundi dernier et indisponible jusqu’en 2024, et sans doute sans Islam Slimani (cuisse) avec lequel Brian Riemer ne voudra prendre aucun risque avant les réceptions de Westerlo et de l’AZ Alkmaar, le voyage à Eupen s’annonce une nouvelle fois périlleux pour le Sporting. En sept déplacements, les Bruxellois ne se sont imposés qu’à une seule reprise (2-3 en 2017-18) chez les Pandas qui, dimanche, seront toujours pleinement concernés par la lutte pour le maintien.