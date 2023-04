Pas de fermeture de points d’arrêt dans le plan de transport de la SNCB

C’est un plan de transport 2023-2026 particulièrement optimiste qui devrait prendre corps à partir du deuxième dimanche de décembre. Plus de trains, plus de services les vendredis et samedis, de meilleures correspondances… et aucune suppression de gares ou de points d’arrêt. La liste de 22 arrêts que la direction de la SNCB voulait supprimer est abandonnée. La SNCB justifiait ces fermetures non pas pour des raisons économiques (500.000 euros, « seulement », rien de tangible dans le budget global de près de 2 milliards), mais bien dans l’esprit de renforcer la solidité de ses liaisons en gagnant du temps – chaque arrêt représente au moins trois minutes d’arrêt et ralentissement des trains – et de la ponctualité.