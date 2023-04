D1A: Alderweireld arrache la victoire pour l’Antwerp à Zulte Waregem avec un doublé en toute fin de match

L’Antwerp s’est imposé 0-2 sur le terrain de Zulte Waregem dans le match d’ouverture de la 31e journée de D1A, vendredi soir au stade Arc-en-ciel. Le Matricule 1 valide ainsi son billet pour les Champions playoffs. L’Antwerp pointe en effet au 3e rang du classement avec 63 points et est assuré de terminer dans le top 4. Zulte Waregem reste pour sa part coincé à la 17e et avant-dernière place avec 24 points.

Après avoir vu un but refusé par le VAR pour un hors-jeu de Balikwisha en première période (20e), Toby Alderweireld a délivré le Great Old en ouvrant le score à la 85e minute. L’ancien Diable Rouge mettait son équipe définitivement à l’abri quatre minutes plus tard en convertissant un penalty accordé pour une faute de main dans le rectangle (0-2, 89e).

Avec 63 points, l’Antwerp pointe à 5 unités du leader Genk, qui recevra OHL dimanche, et à 2 points du 2e, l’Union Saint-Gilloise, qui accueillera Saint-Trond dimanche soir. S’il peut encore regarder devant lui, le Matricule 1 ne doit par contre plus regarder derrière lui, étant assuré du top 4. La Gantoise occupe la 4e place avec 51 points avant d’aller à Seraing samedi. Le FC Bruges, 5e avec 49 points avant son déplacement de dimanche à Malines, ne peut quant à lui plus rejoindre l’Antwerp.