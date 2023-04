Du vent, de la pluie, une alerte jaune... les prévisions météo région par région

Cette nuit, le ciel restera très nuageux avec des pluies assez abondantes et parfois sous forme d'averses. Les minima varieront entre 5 degrés en haute Ardenne et 8 ou 9 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent diminuera quelque peu pour devenir modéré à assez fort d'ouest à sud-ouest dans l'intérieur du pays et assez fort à fort d'ouest à nord-ouest le long du littoral. Les rafales diminueront de 70 à 80 km/h en début de nuit vers 60 km/h en fin de nuit.

Samedi, le temps sera gris avec des pluies toujours assez abondantes. Les maxima varieront entre 6 degrés en haute Ardenne et 9 ou 10 degrés en plaine. Le vent sera modéré à parfois assez fort d'ouest à nord-ouest, le long du littoral généralement assez fort de nord-ouest. Les pointes de vent pourront atteindre 60 km/h.

Durant la nuit de samedi à dimanche, les pluies continues, mais progressivement plus faibles, se décaleront vers le sud-est. Le ciel restera très nuageux, mais les premières éclaircies devraient atteindre le nord du pays en fin de nuit. Les minima varieront entre 2 degrés dans les Hautes-Fagnes et 6 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera généralement modéré et s'orientera au secteur nord.