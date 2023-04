Hausse des certificats de complaisance: l’inquiétude grandit chez l’Ordre des médecins

Depuis une dizaine d’années, le nombre de certificats de complaisance ayant abouti à une sanction de l’Ordre des médecins ne cesse d’augmenter, passant d’une trentaine en 2012 et 2013, à 126 en 2020 et 124 en 2021.

L’Ordre des médecins constate « une recrudescence des sanctions pour certificat de complaisance ». « On s’aperçoit qu’il y a eu un relâchement », commente dans La Libre Belgique samedi Christian Melot, vice-président de l’Ordre national des médecins.

L’Ordre a lancé en 2022 une nouvelle campagne, toujours en cours, pour informer les médecins des bonnes pratiques en matière de certificats. Une lettre a aussi été envoyée aux doyens des facultés de médecine pour que ceux-ci alertent les étudiants, et du matériel pédagogique et disponible pour les médecins en formation. L’Ordre invite également les médecins à placarder dans leur cabinet une affiche d’avertissement à l’attention de la patientèle.

Au travers de sa communication, l’Ordre national des médecins invite les praticiens à être vigilants à la manière dont ils rédigent les certificats et à manipuler avec précaution – et même à refuser – les certificats « dixit ». Il s’agit de certificats accordés sur la base uniquement des dires du patient, sans que son état de santé du moment le justifie. Si une plainte est déposée auprès de l’Ordre, elle sera toujours examinée. Certaines aboutissent et une sanction est prononcée contre le médecin.