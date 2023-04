Alerte jaune, pluies abondantes, vent… les prévisions météo région par région

Ce samedi, le temps sera gris avec des pluies toujours assez continues. Une alerte jaune a été déclenchée pour l’ensemble de la Belgique et devrait perdurer jusqu’à dimanche. Les maxima varieront entre 6 degrés en haute Ardenne et 9 ou 10 degrés en plaine, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique. Le vent sera modéré à parfois assez fort d’ouest à nord-ouest, le long du littoral généralement assez fort de nord-ouest. Les pointes de vent pourront atteindre 60 km/h.

Durant la nuit de samedi à dimanche, les pluies continues, mais progressivement plus faibles, se décaleront vers le sud-est. Le ciel restera très nuageux, mais les premières éclaircies devraient atteindre le nord du pays en fin de nuit. Les minima varieront entre 1 degré dans les Hautes-Fagnes et 6 degrés sur l’ouest du pays. Le vent sera généralement modéré et s’orientera au secteur nord.

Dimanche matin, le ciel sera d’abord encore très nuageux, avec sur la moitié sud du pays quelques faibles précipitations (hivernales sur les Cantons de l’Est). Au fil des heures, le temps deviendra sec sur toutes les régions et de larges éclaircies pourront se développer sur le nord et l’ouest. Ailleurs, la nébulosité restera encore assez abondante une partie de l’après-midi. Les maxima se situeront entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 9 ou 10 degrés en plaine. Le vent sera modéré de nord à nord-est.

Durant la première partie de la semaine prochaine, le ciel sera plus ensoleillé. L’atmosphère restera fraîche avec un risque de faibles gelées nocturnes. Les maxima atteindront 8 à 9 degrés en plaine.