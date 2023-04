Romelu Lukaku fait la Une de la Gazzetta dello Sport: «Il a besoin de plus de minutes et de confiance à l’Inter»

Romelu Lukaku a-t-il enfin lancé sa saison ? Auteur d’un triplé lors de la victoire des Diables en Suède et encore buteur quatre jours plus tard lors du succès en Allemagne, l’ancien anderlechtois semble retrouver des sensations. Il a inscrit 7 buts toutes compétitions confondues lors des 40 derniers jours, alors qu’il traversait une saison très compliquée et entachée par les blessures.

Il devra désormais confirmer ses bonnes dispositions du moment avec l’Inter, et il est attendu au tournant en Italie. Ce samedi, Lukaku faisait la Une de la Gazzetta dello Sport, qui titrait « Le poing de Lukaku », ajoutant que l’ancien anderlechtois allait être titularisé contre la Fiorentina et qu’il avait besoin de temps de jeu et de confiance chez les Nerrazzuris.