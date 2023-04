GP d’Australie: la pole pour Max Verstappen, les interrogations pour Red Bull

Les Red Bull seront installées aux deux extrémités de la grille de départ du GP d’Australie, dimanche matin (7 heures) : Verstappen en pole pour la première fois à Melbourne ; Pérez en 20e position, suite à des problèmes de freins. La fiabilité reste une question pour Red Bull down under, où les Mercedes de Russell et Hamilton, ainsi que l’Aston Martin d’Alonso sont à l’affût.