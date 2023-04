Brian Riemer confiant pour la fin de saison d’Anderlecht: «Je pense que nous pouvons encore rattraper le Standard»

Le sprint pour terminer la phase classique dans le Top 8 se poursuit pour Anderlecht, qui disputera un déplacement très important sur la pelouse d’Eupen ce dimanche. Actuellement 8es du classement à 4 points du Standard, les Mauves sont toutefois menacés par le Sporting de Charleroi, sur qui ils comptent un petit point d’avance, qui pourrait rejouer son match contre Malines arrêté et donc passer devant au classement.

Mais Brian Riemer reste malgré tout confiant et le coach danois veut surtout regarder de l’avant, à quatre journées de la fin de la phase classique. « J'ai dit à mes joueurs que nous devrions nous occuper de la septième place (que le Standard occupe actuellement). Si nous gagnons dimanche et qu'ils perdent, il n'y aura plus qu'un point d'écart. Je pense que nous pouvons encore les rattraper lors des quatre prochains matches », a assuré l’entraîneur anderlechtois.