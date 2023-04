Amadou Onana s’agace des critiques: «Ça me gonfle qu’on revienne sans cesse avec mes cartes!» (vidéo)

Titulaire indiscutable avec les Diables rouges de Domenico Tedesco, Amadou Onana est l’une des nombreuses satisfactions suite aux victoires des Diables en Suède et en Allemagne. Le jeune milieu de terrain a même porté le brassard de capitaine après la sortie de Kevin De Bruyne en fin de rencontre contre la Mannschaft. Une expérience incroyable, sur laquelle il revient au micro de la RTBF.

« Je savais que cela pouvait arriver. Et que je faisais partie du groupe des leaders : le coach l’avait dit devant le groupe. Mais quand j’ai vu Kevin sortir, j’étais totalement focus sur le match, et donc tout de même un peu surpris. C’est un geste qui m’a marqué. Un moment de fierté. À 21 ans, c’est spécial, d’autant plus qu’il y a neuf mois on ne me connaissait pas chez les Diables, et pas beaucoup plus ailleurs », s’est réjoui Onana, qui a ensuite évoqué son association avec Orel Mangala dans l’entrejeu.

« Avec Orel, je m’entends aussi bien en dehors du terrain que dessus. On est très complémentaires, c’est fluide. Les trois qualités principales de notre duo ? Je dirais cohésion (on se parle beaucoup sur le terrain), physique (on gratte énormément de ballons, on essaye de gêner l’adversaire au maximum), et assurance (on est assez sûrs de nos qualités). Et c’est vrai qu’à 21 ans, c’est un peu étonnant. Le nouveau coach nous demande de jouer vers l’avant, de mettre des ballons « à risques ». Le style Tedesco c’est le pressing pour récupérer le ballon, et dès qu’on l’a, chercher la verticalité. »