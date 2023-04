Landry Dimata revient sur son passage à Anderlecht: «J’étais frustré car j’adorais le style de Kompany mais je ne pouvais pas participer»

Le sourire n’est pas feint. Landry Dimata est heureux de pouvoir accueillir des journalistes belges dans le restaurant attenant au stade de NEC Nimègue niché dans une forêt. À 25 ans, l’attaquant a retrouvé goût au ballon rond après plusieurs années difficiles entre un passage à Anderlecht jonché par des blessures au genou et une aventure à l’Espanyol où il est passé du rêve au cauchemar. Prêté sans option d’achat à NEC Nimègue, Dimata affronte le PSV Eindhoven ce samedi (20h). L’occasion de faire gonfler ses statistiques – 8 buts et 2 assists en 22 matches de championnat – et d’attirer le regard des recruteurs. Avec parfois un brin de mégalomanie, le garçon est toujours pleinement convaincu qu’il peut encore atteindre les sommets du football.

Landry Dimata, que vous a-t-il manqué pour réussir à Anderlecht ?