Flandre: 13 personnes hospitalisées après un violent incendie

Un violent incendie s’est déclaré samedi matin dans un immeuble d’habitation du district anversois de Deurne. Des voisins et des éboueurs aidaient déjà les habitants à sortir lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux. Treize personnes, intoxiquées par la fumée, ont été transportées à l’hôpital, et le pronostic vital de l’une d’elles est engagé, a-t-on appris auprès des pompiers et de la police locale.

Les hommes du feu ont été appelés vers 9h pour un incendie au deuxième étage d’un immeuble d’habitation. « Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, un habitant avait déjà placé une échelle contre la façade et aidait les résidents à sortir », a expliqué Kristof Geens, porte-parole de la zone des pompiers d’Anvers. « Il a mis trois enfants et un adulte en sécurité », a ajouté le porte-parole de la police, Wouter Bruyns. Deux éboueurs ont également participé à l’évacuation.

Treize personnes, huit adultes et cinq enfants, ont été transportées à l’hôpital, dont les deux éboueurs, selon la police. « La plupart des victimes ont été intoxiquées par la fumée, et certaines souffrent de brûlures. Les jours de l’un des résidents adultes sont menacés », a-t-on appris de même source.

Les dégâts dans le bâtiment sont importants. La cause de l’incendie n’est pas encore claire, la piste criminelle n’étant toutefois pas retenue pour le moment.

