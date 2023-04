Bonne nouvelle pour Jérémy Doku: le Diable rouge est de retour de blessure

Après plusieurs semaines d’absence en raison d’une blessure, l’entraîneur de Rennes Bruno Génésio peut à nouveau compter sur Jérémy Doku. L’ailier de 20 ans figure dans la sélection pour la rencontre de championnat contre Lens, le club de Loïs Openda, samedi soir dans le cadre de la 29e journée de la Ligue 1.

Doku s’était blessé aux ischios le 5 mars contre Marseille et n’avait plus joué depuis. Il avait manqué les matchs de championnat contre Auxerre et le Paris Saint-Germain ainsi que les déplacements des Diables Rouges en Suède et en Allemagne.