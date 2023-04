«Brux-ils Brux-elles»: 2024, l’année de la place Lux

La légende politique veut que les mois qui précèdent un scrutin pullulent de chantiers (d’embellissement, de rénovation, de rafraîchissement). De quoi liquider les fonds de tiroir, et tant pis pour les suivants. Ou dorer un chouïa de plus un bilan. L’année 2024 devrait d’autant moins faire exception qu’elle cumule les convocations électorales : 26 mai ou 9 juin (ça se joue entre les Allemands, peu friands de la première date, et les Portugais, frileux sur la seconde) pour les élections européennes, fédérales, régionales, puis octobre (immuablement le deuxième dimanche de ce mois, soit le 13) pour les communales. Mais, à Bruxelles, il est une autre échéance qui mobilise les gardiens de l’espace public : la présidence belge du Conseil de l’Union européenne. Pas question (et plus le temps) de transformer la ville, l’ambition, quand même, de tenir son rang, et soigner son image.