Météo: voici quand reviendra le beau temps

Le temps sera gris ce samedi après-midi avec des pluies et des maxima variant de 7 à 10ºC. Le vent sera d’ouest et modéré, et assez fort à la côte, virant plus tard au secteur nord. Ce soir et cette nuit, l’Institut royal météorologique prévoit ensuite régulièrement de la pluie. A l’aube, le temps deviendra sec à partir du nord, avec des minima de 3 à 7ºC. Dimanche, il y aura d’abord encore une possibilité de quelques faibles pluies, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Ensuite, il fera sec avec, l’après-midi, le développement d’éclaircies, surtout sur le nord-ouest. Les maxima oscilleront de 5 à 9ºC. Lundi, après la dissipation de l’éventuelle grisaille matinale, le temps sera ensoleillé avec des maxima de 5 à 7ºC en Ardenne, et autour de 9 ou 10ºC en plaine. Mardi, après un début de journée marqué par des gelées, les températures atteindront des valeurs comprises entre 4ºC en Hautes-Fagnes et 9ºC au littoral. Des périodes ensoleillées alterneront avec des passages nuageux.

Mercredi, le soleil sera également généreux. En fin d’après-midi, des voiles d’altitude un peu plus denses pourraient toutefois dériver sur l’ouest du pays. La matinée débutera avec des gelées sur la plupart des régions mais, en journée, les températures atteindront des valeurs comprises entre 6 et 8ºC sur le relief de l’Ardenne, et autour de 11ºC dans le centre ainsi qu’au littoral.