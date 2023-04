L’improbable reconversion de Mike Tyson: l’ancienne légende de la boxe s’est lancée… dans le commerce de cannabis (vidéo)

L’ancienne légende de la boxe Mike Tyson s’est reconvertie dans la vente de cannabis. Il a ouvert un coffee shop à Amsterdam. « C’est un rêve devenu réalité que d’ouvrir notre premier café à Amsterdam », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. « Ici, les fans peuvent déguster mes produits préférés. Je les ai tous essayés et testés et j’ai hâte de partager avec l’Europe certains de mes produits les plus appréciés », a ensuite ajouté Mike Tyson.

« Cela fait plus de 20 ans que je participe à des combats de boxe au plus haut niveau. Par conséquent, mon corps s’use beaucoup. Pour calmer mes nerfs et faire disparaître la douleur liée à deux opérations, entre autres, j’ai commencé à en consommer », a-t-il poursuivi.