Tony Parker, Dirk Nowitzki et Pau Gasol entrent encore un peu plus dans l’histoire du basket: les trois légendes de la NBA vont être intronisées au Hall of Fame (vidéos)

Gasol a lui été sacré champion deux fois avec les Lakers en 2009 et 2010, dans le rôle de lieutenant de Kobe Bryant. Le Barcelonais possède également un des plus beaux palmarès qui soit sur le plan international, une fois champion du monde (2006) et trois fois champion d’Europe (2009, 2011, 2015).

Parker, vainqueur de l’Euro 2013 avec la France, peut surtout se targuer de posséder plus de bagues de champion que ses deux acolytes (2003, 2005, 2007 et 2014), toutes remportées avec les Spurs, aux côtés de Tim Duncan et Manu Ginobili, déjà membres du Hall of Fame, avec lesquels il forma un des plus redoutables « Big 3 » de l’histoire. Il fut aussi le premier Européen élu MVP d’une finale en 2007.