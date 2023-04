Manifestations en Israël, Charles III en Allemagne, Bolsonaro au Brésil… la semaine internationale en images

Le limogeage, un jour plus tôt, de son ministre de la Défense Yoav Gallant (qui avait appelé à une pause d’un mois dans le processus de la réforme en question) avait fait converger des milliers de manifestants dans le centre de Tel-Aviv, épicentre des manifestations depuis trois mois. Lundi, d’importantes manifestations s’étaient aussi multipliées et la plus grosse centrale syndicale israélienne avait annoncé « une grève générale » immédiate.

Le Parlement turc qui approuve l’adhésion de la Finlande à l’Otan, l’Ecosse et le Parti national écossais qui se dotent d’un nouveau leader, l’inculpation de Donald Trump au pénal… la semaine a été agitée aux quatre coins du monde. Retour (non exhaustif) sur l’actualité des derniers jours, en images.

Lundi matin, Audrey Hale, une personne transgenre âgée de 28 ans, a ouvert le feu dans la « Covenant School », une école primaire chrétienne de Nashville (Tennessee) et tué trois enfants de 8 à 9 ans et trois employés de l’école, dont la directrice.

Des membres de la communauté priant face au mémorial installé à l'entrée de l'école, le 29 mars 2023. - Cheney Orr/Reuters.

Audrey Hale, qui avait été scolarisé dans cet établissement, était muni de deux fusils d’assaut et d’un pistolet et a été abattu par des policiers sur place.

À lire aussi Armes, motivations… le point sur l’enquête après la fusillade mortelle dans une école américaine

Nouveau Premier ministre en Ecosse

Suite à l’annonce (surprise) de la démission, le 15 février dernier, de Nicola Sturgeon, alors Première ministre de l’Ecosse depuis huit ans et cheffe du Parti national écossais (SNP), gouvernement et parti se cherchaient un nouveau leader.

Humza Yousaf (à gauche), lors de son discours après l’annonce de sa nomination au poste de leader du SNP et Kate Forbes (à droite), une de ses rivales dans cette élection, le 27 mars 2023. - Robert Perry/EPA.

C’est désormais chose faite, puisque c’est Humza Yousaf, 37 ans, qui a pris cette semaine la tête du SNP et été élu Premier ministre par le Parlement local écossais. Agé de 37 ans, de confession musulmane, Humza Yousaf est à la fois le premier chef du gouvernement local issu de l’immigration et le plus jeune dirigeant que l’Ecosse ait jamais connu.

À lire aussi Ecosse: Humza Yousaf, nouveau chef du SNP, dans les pas difficiles de Nicola Sturgeon

Retraites en France : dixième journée de mobilisation

Près de deux semaines après la décision du gouvernement français de faire passer sa réforme des retraites en force à l’Assemblée nationale, des manifestations ont pris place dans plusieurs villes du pays lors de la dixième journée de mobilisation, mardi.

Des cheminots participant à une manifestation contre la réforme des retraites du gouvernement sur les voies de la gare de Lyon, le 28 mars 2023. - Yoan Valat/EPA.

Alors que le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision sur la conformité de la réforme le 14 avril, le ministère de l’Intérieur a recensé, mardi, 740.000 manifestants dans toute la France, dont 93.000 à Paris, la CGT « plus de deux millions » dont 450.000 dans la capitale.

Premier déplacement à l’étranger du roi Charles III

Le roi Charles III a effectué sa première visite d’Etat depuis son accession au trône, en se rendant en Allemagne cette semaine. Parmi les moments forts de sa visite, le roi Charles est devenu, jeudi, le premier monarque à s’adresser aux députés allemands dans l’enceinte du Bundestag. Il a mis en garde contre « la menace » que l’invasion russe de l’Ukraine fait peser sur la sécurité de l’Europe et « nos valeurs démocratiques ». « Mais le monde n’a pas regardé sans rien faire », a-t-il ajouté, soulignant le « rôle majeur » endossé par son pays et l’Allemagne dans le soutien à Kiev, notamment sur le plan militaire.

Le roi Charles III, lors de son discours au Bundestag, le 30 mars 2023. - Tobias Schwarz/AFP.

Si cette visite en Allemagne est sa première du genre à l’étranger, c’est parce que celle prévue en France le week-end précédent avait été annulée juste avant sa venue.

À lire aussi France: les raisons du report de la visite du roi Charles

Jair Bolsonaro de retour au Brésil

Trois mois après avoir quitté le Brésil, avant même la fin de son mandat et en boycottant la cérémonie d’investiture de son successeur Luiz Inacio Lula da Silva, l’ancien président Jair Bolsonaro est rentré au pays, jeudi.

Jair Bolsonaro saluant ses partisans depuis une fenêtre du siège du Parti libéral à Brasilia, le 30 mars 2023. - Luis Nova/EPA.

L’ex-président d’extrême droite, objet d’une longue série d’enquêtes, s’expose en rentrant dans son pays à des poursuites judiciaires et à une inéligibilité comme à un éventuel emprisonnement.

À lire aussi Le retour de Bolsonaro risque de ranimer l’opposition radicale à Lula

La Finlande peut entrer dans l’Otan

Jeudi soir, la Turquie a approuvé l’adhésion de la Finlande à l’Otan. La Turquie est le dernier pays de l’Alliance à avoir donné son feu vert, après celui de la Hongrie, intervenu quelques jours plus tôt.

Le Parlement turc a approuvé la demande d'adhésion de la Finlande à l'Otan par 276 voix, à Ankara, le 30 mars 2023. - Adem Altan/AFP.

Si la Finlande, qui partage une frontière de plus de 1.300 kilomètres avec la Russie, va donc pouvoir rejoindre l’Otan, ce n’est pas le cas de la Suède, dont la candidature est encore bloquée par la Hongrie et la Turquie.

À lire aussi Adhésion à l’Otan: face aux atermoiements turc et hongrois, la Finlande se met en ordre de marche

Le correspondant du « WSJ » arrêté

Jeudi, les services de sécurité russes (FSB) ont annoncé l’arrestation pour « espionnage » d’Evan Gershkovich, correspondant du journal américain Wall Street Journal. Le FSB a annoncé que ce journaliste de 31 ans était « soupçonné d’espionnage au profit des Etats-Unis » et de collecter des informations « sur une entreprise du complexe militaro-industriel » russe. « Le Wall Street Journal réfute avec véhémence les allégations du FSB et demande la libération immédiate d’Evan Gershkovich, un journaliste fiable et consciencieux », a déclaré le journal dans un communiqué.

Le journaliste Evan Gershkovich quittant un tribunal à Moscou, le 30 mars 2023. - Evgenia Novozhenina/Reuters.

Après avoir été transféré à Moscou, cet Américain d’origine russe a ensuite été placé en détention provisoire jusqu’au 29 mai, au terme d’une audience au tribunal durant laquelle il a rejeté toutes les accusations. Une arrestation pour un tel motif, un crime passible de dix à vingt ans de prison, est sans précédent dans l’histoire récente de la Russie.

À lire aussi Russie: arrestation sans précédent d’un journaliste occidental pour «espionnage»

Etats-Unis : Trump inculpé au pénal

Jeudi, Donald Trump a été officiellement inculpé par le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, pour une affaire de versement et de remboursement, juste avant la présidentielle de novembre 2016, de 130.000 dollars à l’actrice et réalisatrice de films X, Stormy Daniels.

Des partisans de l'ancien président américain Donald Trump, rassemblés près de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, le 1er avril 2023. - Giorgio Viera/AFP.

Jeudi soir, l’avocat personnel de Donald Trump, Joe Sacopina, a indiqué que son client suivrait la procédure et se présenterait mardi à Manhattan pour y être traduit en justice. Cette inculpation est une première dans l’histoire politique du pays, aucun président n’ayant jamais été poursuivi au pénal.

À lire aussi Inculpation de Donald Trump: quelles conséquences politiques?

« Je suis encore vivant », dit le Pape

Le Pape François va mieux. Samedi, il est en tout cas sorti de l’hôpital, à Rome, où il avait été admis mercredi, pour des problèmes respiratoires.

Après sa sortie d’hôpital, le Pape François s'est rendu à la basilique Sainte-Marie-Majeure, à Rome, le 1er avril 2023. - Alessia Giuliani/Catholic Press Photo.

« Je suis encore vivant », a-t-il déclaré, plaisantant volontiers avec les nombreux fidèles et journalistes massés aux abords de l’établissement romain.