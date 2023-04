Yanina Wickmayer et Greet Minnen s’imposent à l’ITF deCroissy-Beaubourget remportent leurtroisième titre en double

En finale, le duo belge, tête de série N.1, l’a emporté 6-4, 6-4 en 1 heure et 11 minutes face à la Britannique Jodie Anna Burrage et la Turque Berfu Cengiz.

C’est le troisième titre que Yanina Wickmayer (WTA 114 en double) et Greet Minnen (WTA 72 en double) décrochent ensemble sur le circuit ITF en 2023 après ceux enlevés aux W60 d’Altenkirchen et de Trnava. Wickmayer a ajouté un autre titre à son palmarès cette année au W40 de Porto avec la Suissesse Celine Naef. Wickmayer compte désormais 18 titres ITF en double, Minnen six.