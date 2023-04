Interview de Marlène Schiappa dans Playboy: Elisabeth Borne réagit

« On est en plein dans une crise sociale, il y a un sujet sur le maintien de l’ordre, il y a des personnes entre la vie et la mort et j’ai l’impression d’un écran de fumée, entre Têtu, Pif Gadget et Playboy », a déploré sur BFMTV la députée écologiste Sandrine Rousseau.

« Quel est le respect du peuple français, des personnes qui vont devoir travailler deux ans de plus, qui manifestent, qui perdent des journées de salaires, qui n’arrivent pas à manger à cause de l’inflation », a-t-elle ajouté. « Le corps des femmes doit pouvoir être exposé partout, je n’ai pas de problème avec ça, mais là il y a un sujet social ».

« Dans un pays où le Président s’exprime dans Pif et sa ministre Schiappa dans Playboy, le problème ce serait l’opposition. La France déraille », a twitté le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.

Et Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, d’ironiser : « Il ne suffit pas de s’abonner à Pif pour connaître les intentions du gouvernement, il faut aussi s’abonner à Playboy… »