La police lance un avis de recherche après la disparition inquiétante d’une jeune femme

A la demande du parquet d’Anvers et de Child Focus, la police a émis samedi un avis de recherche concernant une jeune femme de 24 ans portée disparue. Margot Sluyts a quitté le 31 mars vers 17 heures le centre psychiatrique Multiversum, situé à Boechout et n’a plus donné signe de vie depuis lors.

Margot mesure 1m70, est de corpulence normale et a des cheveux noirs courts. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon noir et un pull noir.

Toute personne ayant vu Margot Sluyts ou sachant où elle se trouve est priée de contacter les enquêteurs à l’adresse opsporingen@police.belgium.eu, au numéro gratuit 0800 30 300.