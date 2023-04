Le Standard prend une bouffée d’air à la mer: de quoi préparer bien plus sereinement la venue de Genk...

Le vent, la pluie, la bête blessée qui se bat pour survivre mais surtout les victoires du Cercle et de Charleroi plus tôt dans l’après-midi : le Standard semblait sous pression avant de se rendre à Ostende samedi soir. Bien aidé par un adversaire qui s’est un peu saboté lui-même, réduit à dix à l’heure de jeu, le club liégeois n’a finalement pas tremblé pour aller chercher trois des six points voulus par Ronny Deila dans la course au Top 8.