Enfant en danger de mort à Brasschaat: la version initiale de l’accident de voiture remise en cause

La police de Brasschaat a reçu un appel vers 19 heures concernant un accident avec délit de fuite. On pensait à cet instant qu’une fillette de 3 ans avait été fauchée alors qu’elle traversait un passage clouté.

Une fillette de 3 ans a été transportée à l’hôpital dans un état critique à Brasschaat samedi soir. Selon les premières informations de la police, il s’agissait d’un accident avec délit de fuite, mais des questions se sont progressivement posées. « Il y a encore beaucoup d’incertitudes et l’incident fait l’objet d’une enquête approfondie », a déclaré Kato Belmans, porte-parole du ministère public.

La police a immédiatement ouvert une enquête, mais n’a pu s’appuyer sur grand-chose, personne n’ayant pu donner une description du véhicule. Aucun témoin de l’accident n’aurait non plus été retrouvé. Il n’est donc pas certain qu’une collision a vraiment eu lieu. L’enquête se poursuit.