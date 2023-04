Intempéries aux Etats-Unis: le bilan monte à au moins 22 morts (photos)

Au moins 22 personnes sont mortes dans le sud, le centre-est et l’est des Etats-Unis lors du passage de tornades et de violentes tempêtes qui ont mis maisons et commerces en pièces, selon un nouveau décompte des autorités dimanche.

Le Tennessee déplore notamment sept décès dus aux fortes intempéries, tous survenus dans le comté de McNairy, à l’est de Memphis, a indiqué à l’AFP Maggie Hannan, porte-parole de l’agence de gestion des catastrophes de l’Etat. Ils s’ajoutent aux 15 autres victimes dans les Etats de l’Arkansas, du Mississippi et de l’Alabama, dans le sud, ainsi que dans ceux de l’Indiana et de l’Illinois, dans le centre-est du pays et du Delaware sur la côte est.

Dans le Delaware, « l’effondrement d’une structure » dans le comté de Sussex a fait un mort samedi soir, selon le centre de secours du comté, alors que le service météorologique mettait en garde également des Etats voisins comme la Pennsylvanie et l’Etat de New York contre des vents violents et des potentielles tornades.

Little Rock, la capitale de l’Arkansas, a été durement frappée. Les habitants se sont réveillés avec des voitures retournées, d’immenses arbres déracinés, des poteaux téléphoniques brisés ou encore des maisons éventrées. Au moins cinq personnes sont mortes dans cet Etat, selon sa gouverneure, Sarah Huckabee Sanders. « Nous savons que beaucoup de personnes ont dû être déplacées et sont à la recherche d’un refuge », a détaillé le maire de Little Rock, Frank Scott Jr.