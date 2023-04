Formule 1: Max Verstappen remporte un GP d’Australie dans le chaos le plus total devant Lewis Hamilton

Après avoir obtenu la pole position, Max Verstappen a confirmé ce dimanche et a remporté le GP d’Australie. Le pilote néerlandais a devancé Lewis Hamilton et Fernando Alonso. La course a été marquée par l’accident d’Alexander Albon au 9e tour. Le pilote thaïlandais, qui se trouvait en 6e position, a perdu le contrôle de sa Williams dans le virage 6 et a percuté les barrières de sécurité. En fin de course, l’abandon de Kevin Magnusson a obligé la direction de course à déployer un drapeau rouge.

Le nouveau départ au 56e tour a été très mouvementé. Pierre Gasly et Esteban Ocon ont abandonné après une touchette tandis que la monoplace de Fernando Alonso a été touchée par Carlos Sainz. Logan Sergeant a également percuté Nick De Vries lors de ce nouveau départ. Les comissaires ont ensuite arrêté la course, déployé un drapeau rouge avant de reprendre le départ pour un seul petit tour avec le même ordre que lors du départ précédent. Ainsi, Fernando Alonso a pu conserver sa troisième place tandis que Carlos Sainz a écopé d’une pénalité de cinq secondes.