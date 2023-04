Drame à Brasschaat: l’enfant de 3 ans est décédé, deux personnes arrêtées

La famille de la victime avait indiqué que l’enfant avait été renversée par une voiture, laquelle avait pris la fuite à vive allure, selon ses proches. Mais personne ne fut toutefois capable de donner une description du véhicule, et aucun témoin n’avait assisté à la scène décrite. Selon la police, aucun accident de la route ne s’est en réalité produit.

Deux membres de la famille de la victime ont été arrêtés par la police. Il s’agit d’une femme de 43 ans et d’un homme de 37 ans. Les enquêteurs cherchent à présent à identifier les causes et les circonstances exactes dans lesquelles l’enfant s’est retrouvée dans un état critique ayant conduit à sa mort.